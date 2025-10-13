Corriere dello Sport si interroga: “Kean-Gud-Dzeko, diamanti in Nazionale e nella Fiorentina giocatori anonimi. Com’è possibile?”

Alberto Polverosi ha scritto un articolo sulla Fiorentina nelle pagine del Corriere dello Sport: “È troppo strana questa situazione, strana e per questo da capire. Nella stagione in corso gli attaccanti della Fiorentina segnano tutti con le loro nazionali, ma non segnano quando indossano la maglia viola. Kean, Dzeko e Gudmundsson, in tre hanno realizzato 10 gol rispettivamente con l’Italia, la Bosnia e l’Islanda, ma ne hanno fatti appena tre, uno in campionato (Kean), gli altri due in Conference League (Gudmundsson e Dzeko) con la Fiorentina. Nelle tre nazionali hanno accumulato 592 minuti totali, con la Fiorentina i minuti in campo, in tutte le partite ufficiali, sono 1.262. È un conto che non torna, non può tornare. Il divario è così enorme che una spiegazione tecnica, tattica, fisica, psicologica e magari un misto di questi fattori, deve esserci per forza.

Il dato diventa clamoroso se ci soffermiamo sulle medie-gol. Kean una rete in 584′ con i viola e una ogni 44 minuti e spiccioli con gli azzurri; Dzeko un gol con la Fiorentina in 271′ e uno ogni 85 minuti e mezzo con la Bosnia; Gudmundsson uno nel club in 407′ e uno ogni 53′ con l’Islanda. Ma che d’improvviso la maglia viola è diventata di piombo? Come è possibile che tutt’e tre siano i diamanti delle loro nazionali e nella Fiorentina diventino giocatori anonimi? Qualcuno può lecitamente pensare che Italia, Bosnia e Islanda hanno incontrato avversari di medio-basso livello, Kean si è scatenato due volte contro l’Estonia e una volta contro Israele, Dzeko ha segnato una doppietta a San Marino (e un gol all’Austria, comunque), Gudmundsson gol all’Azerbaigian e doppietta all’Ucraina (che però ha battuto l’Islanda). Certo, non avevano di fronte Francia e Spagna, ma nemmeno la Fiorentina (tolto Napoli e Roma) ha incontrato squadroni: Torino, Cagliari, Pisa, al di là del Como, in campionato, il Polyssia e il Sigma in Conference. La differenza, se c’è, è minima.