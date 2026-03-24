Polverosi: “Vanoli ha rimesso in piedi la Fiorentina, ma a giugno servirà una rivoluzione totale”

Il giornalista, Alberto Polverosi, è intervenuto a Lady Radio: “Piano col dire che possiamo stare tranquilli con la Fiorentina, ma devo dire che mi lascia ottime sensazioni il pareggio con l’Inter, ancora di più della vittoria con la Cremonese. Ovvio, sono più i tre punti di Cremona che quello di domenica, ma la prestazione fatta dalla squadra mi ha convinto. A Verona, comunque, non sarà facile. Non c’è nessuno oggi in Serie A che ti regala le partite. Loro o vincono con la Fiorentina o sono già retrocessi, anche se già adesso ci sono poche possibilità”.

Su Vanoli: “Ci vorrebbe una rivoluzione quasi totale a fine anno, comunque dovesse terminare la stagione. Vanoli ha comunque fatto un lavoro sufficiente, anzi più che sufficiente. Parisi in quella zona del campo è stata una sua intuizione, nessuno ci aveva pensato. Fagioli lì ci aveva provato anche Pioli, ma poi ha cambiato idea. Non ha fatto dei miracoli, ma comunque non va dimenticato come e quando è subentrato. La Fiorentina era persa, smarrita, aveva 4 punti. Ha fatto un gran lavoro anche sul piano fisico e atletico”.

Su Ndour: “Avevamo dato tutti voti alti o medio alti a inizio stagione al mercato. Menomale che ultimamente stanno facendo un po’ meglio. Penso a Ndour, quando era arrivato ero contento, lo vedevo bene in Under 21. Eppure qui non ha mai fatto prestazioni convincenti. Ultimamente, invece, sta facendo ottime partite. Io ho sempre pensato che fosse un vecchio numero otto, che ha forza fisica ma anche qualità. Ora è quello che pensavamo e si vedevamo in Under 21. Ora su di lui la Fiorentina può puntarci”.

Su Fazzini: “Occhio a bocciare definitivamente Fazzini. Ha delle qualità e del potenziale. Nella difficile stagione generale è vero che non ha fatto bene, ma in prospettiva lo aspetterei. Occhio a pensare a cederlo, magari in prestito ok, ma non me ne priverei a cuor leggero. Su di lui si può puntare in ottica domani”.