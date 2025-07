Polverosi: “Tra le squadre di vertice la Fiorentina è quella con le idee più chiare con un bel mercato”

Sulle pagine del Corriere dello Sport, il giornalista Alberto Polverosi ha parlato della Fiorentina e del mercato che sta mettendo in atto per dare a Pioli una squadra competitiva per tentare di crescere in campionato: “La Fiorentina con il Bologna possono avere l’ambizione giustificata di puntare alla Champions perché la squadra di Italiano lavora con una certa continuità avendo riconfermato l’allenatore, mentre la Fiorentina ha scelto Pioli che è un tecnico serio ed avrà il privilegio di avere una squadra quasi al completo con pochi innesti mancanti e con una squadra molto tecnica, per me tra le squadre di vertice la Fiorentina è quella con le idee più chiare di tutti.”