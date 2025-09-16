Polverosi: “Se questa situazione fosse capitata a Italiano o Palladino sarei stato più preoccupato”

Il giornalista Alberto Polverosi si è espresso sulla situazione della Fiorentina, dopo la sconfitta contro il Napoli di sabato sera

Il giornalista Alberto Polverosi, intervenuto ai microfoni di Lady Radio, ha detto la sua sul momento della Fiorentina: “Non si tratta certamente di una crisi, ma di allarme sì. Bisogna capire qual è l’identità della Fiorentina, quali idee abbia, e dopo il Napoli si fa ancora più fatica a capirlo”.

Su Pioli: “Se questa situazione l’avessero dovuta gestire allenatori come il primo Italiano o Palladino l’anno scorso, sarei avrei avuto molti timori in più. Se non ne viene a capo Pioli… Meglio di Pioli è difficile trovarne. Farei giocare Fazzini, ma credo che Pioli lo stia capendo piano piano, secondo me da trequartista in un 4312. Mi sarei aspettato una Fiorentina già bella, brillante, e divertente, purtroppo, invece, siamo stati la squadra più continua di tutte, avendo sempre giocato male”.

Su Fagioli: “Potrebbe esserci un problema diffuso di carattere fisico, vedendo Comuzzo che non sta bene, come Pongracic, quindi mi sembrerebbe strano se il suo problema fosse solo di natura tattica”.