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Polverosi: "Palladino ha sbagliato proponendo la difesa a 3 contro il Napoli"

Il noto giornalista ha criticato la formazione scelta da Palladino per fronteggiare sabato sera il Napoli al Franchi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 gennaio 2025 18:32
Polverosi: "Palladino ha sbagliato proponendo la difesa a 3 contro il Napoli" -
Rassegna Stampa
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Il noto giornalista Alberto Polverosi ha commentato le questioni relative alla Fiorentina con un occhio sulla sconfitta di sabato sulle pagine del Corriere dello Sport: "Non ho capito perché Palladino sia voluto tornare a difendersi a 3. Ad inizio anno abbiamo visto che non andava e che c'erano diversi problemi, poi mettendosi a 4 aveva rimesso in sesto la squadra. Allora perché contro il Napoli che gioca sulle corsie, la Fiorentina è tornata a 3 con due esterni forti anche se mancavano Kvara e Politano e l'unica punta. Bastavano due centrali così da stare a 4 e non perdere equilibrio là dietro, per me la difesa a 3 è stato un abbaglio notevole anche perché così Dodo è stato spinto fuori partita e hai perso una risorsa incredibile sulle fasce e Beltran non ha potuto rifinire il gioco, ma ha lavorato su Lobotka." 

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