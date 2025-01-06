Polverosi: "Palladino ha sbagliato proponendo la difesa a 3 contro il Napoli"

Il noto giornalista ha criticato la formazione scelta da Palladino per fronteggiare sabato sera il Napoli al Franchi

Il noto giornalista Alberto Polverosi ha commentato le questioni relative alla Fiorentina con un occhio sulla sconfitta di sabato sulle pagine del Corriere dello Sport: "Non ho capito perché Palladino sia voluto tornare a difendersi a 3. Ad inizio anno abbiamo visto che non andava e che c'erano diversi problemi, poi mettendosi a 4 aveva rimesso in sesto la squadra. Allora perché contro il Napoli che gioca sulle corsie, la Fiorentina è tornata a 3 con due esterni forti anche se mancavano Kvara e Politano e l'unica punta. Bastavano due centrali così da stare a 4 e non perdere equilibrio là dietro, per me la difesa a 3 è stato un abbaglio notevole anche perché così Dodo è stato spinto fuori partita e hai perso una risorsa incredibile sulle fasce e Beltran non ha potuto rifinire il gioco, ma ha lavorato su Lobotka."

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