Polverosi: "Palladino sta facendo scuola qui a Firenze e non va assolutamente bene, abbiamo bisogno di gente pronta"

Il giornalista ha detto la sua riguardo al tecnico gigliato arrivato in estate dal Monza e al suo futuro viola

A Lady Radio è stato intervistato il giornalista Alberto Polverosi che ha detto la sua sulla Fiorentina in vista della gara con l'Atalanta: "Non sarà una gara facile ed è ovvio perché l'Atalanta è una top del nostro campionato con una storia recente incredibile e con degli obiettivi alti da inseguire, però a Firenze arriva con delle mancanze grosse come Retegui ed Ederson squalificato che è un numero 8 incredibile che sa fare tutto ed è un giocatore a tutto campo. Se guardo l'Atalanta, lui è insostituibile e nessuno sa fare il suo mestiere quindi per noi è un vantaggio anche se là davanti resta fortissima e sulle fasce è pericolosa."

Sulla mediana: "Per me Folorunsho, Ndour e Fagioli sono la mediana ideale perché ha tutto, è completa in ogni aspetto e mi ricorda quella del Napoli con il regista e gli incursori, però dubito che la vedremo perché ormai Cataldi e Mandragora sono titolari fissi per Palladino."

Su Palladino: "Lui è un allenatore giovane e si è visto, prendendolo abbiamo rifatto il percorso di Italiano ovvero di prendere un tecnico in rampa di lancio, fargli fare esperienza e poi farlo andare via. Non va bene, la Fiorentina non è una scuola per nessuno e di certo non per gli allenatori, quindi, bisogna scegliere un profilo che creda nella Fiorentina e che rimanga qua per anni."