Polverosi: "La Fiorentina è evaporata, manca proprio il concetto di squadra che c'era prima"

Il noto giornalista ha parlato delle ultime prestazioni della Fiorentina alla luce di un pessimo cammino in queste giornate

Stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport, è intervenuto il noto giornalista Alberto Polverosi per parlare di Fiorentina e di un momento poco felice: "La Fiorentina si è sciolta e non da lunedì, lo hanno visto tutti e lo ammettono anche loro perché Pradé parla di mal di pancia, Palladino ci dice che la Fiorentina è meno squadra e Ranieri nomina meno corse per il compagno. La Fiorentina è evaporata perché alla squadra sta mancando tutto e non ci possiamo permettere degli atteggiamenti del genere. A quanto pare si sono fermati tutti, dal rendimento altissimo al profondo niente senza via di mezzo perché quello che manca è il temperamento dei mesi scorsi e così facendo si fanno le partite di lunedì contro l'ultima in classifica. La Fiorentina non è più squadra".

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