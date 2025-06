Polverosi sicuro: “La Fiorentina confermi Gudmundsson. Con i 18 milioni del riscatto non trovi di meglio”

In casa Fiorentina resta ancora da sciogliere il nodo relativo al possibile riscatto di Albert Gudmundsson. Sul tema è intervenuto Alberto Polverosi, che nel suo editoriale sul Corriere dello Sport-Stadio sollecita la società gigliata a prendere una decisione chiara sul futuro del fantasista islandese:

“Se verrà esaminato solo l’aspetto tecnico, allora andrà confermato – scrive – Non ha fatto una grande stagione, non ha legato con Palladino, ha avuto diversi infortuni e spesso ha giocato (per sua scelta?) lontano dalla porta. Ma ora il riscatto è intorno ai 18 milioni e per quella cifra un 10 di questo livello mica lo trovi”.

Polverosi aggiunge poi un’ulteriore riflessione tattica:

“Se torna quello del Genoa, può far impazzire il Franchi. Con Gudmundsson la nuova Fiorentina può schierarsi col 3-5-2 o anche col 4-2-3-1, in tutt’e due i casi l’islandese diventa il partner di Kean. Ma con questo secondo modulo servono le ali e dopo l’inevitabile bocciatura di Ikoné, Sottil e Colpani al Viola Park devono arrivare esterni di ben altro spessore tecnico”.