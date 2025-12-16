Polverosi: “Perché Commisso ha disinvestito sulla società? I giocatori sono i primi responsabili”

Il giornalista si è espresso sul momento della Fiorentina, riflettendo sugli investimenti di Commisso e sulla mancanza di uomini di calcio

Alberto Polverosi è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per analizzare la situazione in casa Fiorentina: “Quanto sta accadendo va oltre gli errori commessi in estate. Non si può essere ultimi staccati con questa rosa. Commisso ha investito 100 milioni sul Viola Park, ne avrebbe investiti altri 300 per lo stadio, ne ha messi 90 per il mercato quest’anno. Allora perché ha disinvestito sulla società? Dopo la morte di Barone ha promosso i suoi, poi Ferrari e Goretti e non ne capisco il motivo.

I responsabili rimangono i calciatori, che litigano per un rigore, che giocano il secondo tempo in quel modo col Sassuolo o col Lecce. Potrebbe non esserci alcun allenatore, i calciatori non possono fare quelle prestazioni, non possono non impegnarsi e le colpe vanno prime a loro, posto che la situazione societaria influisce, perché non abbiamo uomini di calcio. Come fa Goretti a prendere in mano la situazione? Come fa Ferrari?

Su Kean: “Credo sia rimasto per andare a giocare il Mondiale. Non credo che per l’alto ingaggio sia un problema, anzi, se vuole giocare il Mondiale, dovrebbe avere motivazioni ancora più alte e fare di più”.