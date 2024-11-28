Polverosi: "Italiano è andato via dalla Fiorentina e hanno preso Kean, al Bologna è senza punta"

Polverosi nell'edizione odierna del Corriere Dello Sport-Stadio ha parlato del rapporto di Vincenzo Italiano e i suoi centravanti:"Italiano ha poche colpe, sia chiaro. E’ l’allenatore più... beffato d...

Polverosi nell'edizione odierna del Corriere Dello Sport-Stadio ha parlato del rapporto di Vincenzo Italiano e i suoi centravanti:

"Italiano ha poche colpe, sia chiaro. E’ l’allenatore più... beffato d’Italia. Era arrivato a Firenze, aveva Vlahovic (17 gol nel girone d’andata) e a gennaio gliel’hanno ceduto. Negli altri due anni e mezzo fiorentini sono stati acquistati centravanti di scarso o scarsissimo livello, se n’è andato e la Fiorentina ha azzeccato la scelta di Kean. E’ arrivato a Bologna, dove dominava la tecnica di Zirkzee, l’hanno ceduto e al suo posto hanno preso un centravanti, Dallinga, che a fine novembre ha segnato zero gol e che ieri, quando ha avuto nel secondo tempo l’unica vera pallagol del Bologna, da tre metri dalla porta l’ha messa fra le braccia del portiere francese.

Ci voleva altro per salire di livello, o anche solo per restare al livello di un anno fa. Ci volevano idee e investimenti, mancati entrambi. Ora resta il campionato per non perdersi. Italiano dovrà lavorare sulla testa dei giocatori, notti come quella appena vissuta lasciano spesso delle ferite."

INZAGHI SULLA FIORENTINA

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