Polverosi esalta Kean: "È un fenomeno. Può spaccare in mille pezzi la difesa del Panathinaikos"

Nel suo editoriale Brivido Sportivo, Alberto Polverosi, ha così parlato della Fiorentina in vista della sfida di ritorno contro il Panathinaikos di questa sera: "Servirà la miglior Fiorentina, cattiva...

Nel suo editoriale Brivido Sportivo, Alberto Polverosi, ha così parlato della Fiorentina in vista della sfida di ritorno contro il Panathinaikos di questa sera: "Servirà la miglior Fiorentina, cattiva e aggressiva, capace di far pesare la qualità sicuramente superiore della rosa. Poi serviranno i colpi delle stelle, e il pensiero va subito a Moise Kean: un fenomeno, uno che sposta gli equilibri. Kean può spaccare in mille pezzi la difesa non proprio ermetica del Panathinaikos. Poi servirà il Franchi, Firenze deve scendere in campo con tutta la sua passione e tutto il suo entusiasmo. Abbiamo voglia di vivere una grande notte di rimonta, una notte da Fiorentina vera. Dal primo giorno abbiamo nel cuore l’idea di una finale contro il Chelsea e di una Coppa da alzare al cielo. La Conference è una sfida da vincere, prima però dobbiamo far fuori questi fastidiosi greci”.