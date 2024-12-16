Sentite Polverosi: "Italiano pagherà di tasca sua il premio partita ai giocatori, non stava nella pelle"

Alberto Polverosi tramite un editoriale sul Corriere dello Sport ha commentato la partita di ieri tra Bologna e Fiorentina, questo uno stralcio delle sue parole:La Fiorentina si è fermata davanti a Vi...

Alberto Polverosi tramite un editoriale sul Corriere dello Sport ha commentato la partita di ieri tra Bologna e Fiorentina, questo uno stralcio delle sue parole:

La Fiorentina si è fermata davanti a Vincenzo Italiano, che oggi pagherà di tasca sua il premio-partita ai suoi giocatori. È volato in terra, disperandosi, quando Holm ha sbagliato il gol del 2-0 e poi ha fatto volare il cappellino in tribuna quando è rientrato nel sottopassaggio che porta agli spogliatoi, saltellando, ridendo, abbracciando e strattonando chi capitava a tiro. Non stava nella pelle. Il Bologna e il suo allenatore volevano questa vittoria più di quanto si potesse immaginare, di sicuro più dei viola che sono rimasti sorpresi, anzi, frastornati, dal furore, dalla cattiveria agonistica e dal gioco dei loro avversari nel secondo tempo.

La partita è stata bella ed equilibrata per 45 minuti, poi ha girato dalla parte del Bologna e lì è rimasta. Un gol, un palo, una clamorosa palla-gol e altre quattro conclusioni pericolose della squadra di Italiano nella ripresa, per la Fiorentina solo il colpo di testa di Richardson. Questo è successo nel secondo tempo al Dall’Ara e questo basta e avanza per rendere merito alla vittoria del Bologna.

UNA NOTIZIA IN REALTA CHE SI E' RIVELATA FALSA

https://www.labaroviola.com/italiano-e-la-fake-news-del-premio-partita-pagato-ai-giocatori-del-bologna-non-ce-stato-nessun-premio/281294/