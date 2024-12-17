Italiano e la fake news del premio partita pagato ai giocatori del Bologna. Non c'è stato nessun premio

Tanti insulti per Italiano da parte dei tifosi viola dopo una notizia che si è rivelata falsa. Nessun premio partita ai giocatori del Bologna

Nelle ultime ore sta girando la notizia di un premio partita in casa Bologna pagato direttamente dal tecnico Vincenzo Italiano per la vittoria contro la Fiorentina. In realtà non c'è stato nessun premio partita e nessun tipo di promessa promesso da Italiano ai calciatori del Bologna. Una notizia falsa e inventata che ha acceso gli animi dei tifosi viola che hanno riversato odio nei confronti dell'ex tecnico per una notizia che si è rivelata totalmente infondata.

FRENDRUP OCCASIONE PER LA FIORENTINA A GENNAIO? LE ULTIME DA PEDULLA

https://www.labaroviola.com/pedulla-la-fiorentina-tra-le-squadre-che-hanno-apprezzato-frendrup-allatalanta-pero-piace-di-piu/281221/