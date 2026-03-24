Polverosi: “Paura di un nuovo tracollo contro l’Inter, ma la reazione della Fiorentina c’è stata”

Alberto Polverosi riflette sul momento della Fiorentina guidata da Paolo Vanoli dopo il positivo pareggio contro l’Inter.

Riprendendo una citazione di Giorgio Gaber tratta dall’album “Anche per oggi non si vola”, Polverosi sottolinea come “la strada” sia l’unica ancora di salvezza: ed è proprio quella che la Fiorentina sembra aver finalmente imboccato. Non si tratta però di un traguardo raggiunto, bensì di un percorso ancora lungo, dal quale sarebbe pericoloso uscire proprio adesso.

Contro la capolista, la squadra viola ha offerto la miglior prestazione stagionale, mostrando qualità finora spesso assenti: energia, fiducia, idee chiare, buona tecnica e organizzazione. Ma l’aspetto più significativo è stata la capacità di reagire. Un segnale già visto nelle rimonte contro il Rakow, ma che contro l’Inter assume un valore ben diverso.

Dopo aver subito gol dopo appena 39 secondi e aver rischiato subito il raddoppio, era facile immaginare un crollo. Invece è emersa la Fiorentina che tifosi e addetti ai lavori si aspettavano a inizio stagione: una squadra che riporta alla mente le valutazioni positive espresse dopo il mercato estivo, quando molti erano convinti dell’elevata qualità della rosa.