Polverosi non ha dubbi: “Colpani si deve svegliare, se si sveglia lui è un casino a destra. Gosens? Non è un terzino”

Gosens? Se giocava più avanti magari aveva fatto 4 gol

Il giornalista fiorentino Alberto Polverosi ha così parlato a Lady Radio: “Gosens? Per me non è un terzino, se giocava più avanti magari oggi aveva fatto 4 gol, non 2. Ma funziona, perché devi cambiare? Penso possa dare più davanti perché il terzino che spinge è Dodo e la squadra davanti è sbilanciata a destra. Dodò? Ha una continuità di rendimento clamorosa. Colpani si deve svegliare da quella parte. Se si sveglia lui è un casino a destra”.

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