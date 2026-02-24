24 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 22:55

Polverosi: “Fagioli ieri uno dei migliori in campo ma perde spesso palloni sanguinosi, deve crescere”

Le parole di Alberto Polverosi sulla vittoria della Fiorentina contro il Pisa e sulla prestazione di Fagioli

Il giornalista del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi, è intervenuto su Lady Radio: “Sicuramente tra i migliori in campo c’è stato Nicolò Fagioli. Però non può fare il girellino intorno a sé, scivolando e perdendo palla, e non è la prima volta che lo fa”. 

Ha aggiunto: “La sostituzione che ha cambiato tutto è stata quella di Cuadrado. Se il colombiano entra un quarto d’ora prima… Ha creato tanti, troppi problemi alla Fiorentina. Dopo di quello si è vista la stessa squadra col Torino nel finale”

