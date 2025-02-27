Polverosi: "Palladino ha una squadra forte, ma non le ha dato mai una minima idea di gioco"

Il noto giornalista ha criticato le parole del tecnico gigliato in conferenza stampa alla viglia della gara di domani

A Lady Radio ha parlato il giornalista del Corriere dello Sport Alberto Polverosi che ha detto la sua sulla conferenza di Palladino: "Palladino non conosce la storia della Fiorentina, viene da due anni a Monza e non sa come Firenze ama questa squadra perché i tifosi e i giornalisti erano anche a Gubbio con la neve in C2 a sostenere la maglia. Noi facciamo critica, non vogliamo mettere negatività perché quest'ultima è presente nella squadra e non viene portata da fuori. Siamo sesti per ora, anche se stasera potremmo essere sorpassati da qualcuno, però il gioco non funziona. Palladino ha una squadra forte perché il mercato è stato fatto in estate e a gennaio, lui ha una delle migliori squadre degli ultimi 10 anni, ma non venga in conferenza a dire che è l'ambiente a buttare negatività perché non è vero."

Sul gioco: "I giocatori vengono messi fuori ruolo tipo Fagioli che fa la seconda punta ed è inconcepibile. Per ora non è in discussione il mister, ma bisogna cambiare marcia subito perché non puoi perdere col Como e non puoi non tirare mai in porta contro il Verona che prende gol sempre da tutti. Non esiste."

Su Nico: "Pradé ha fatto un capolavoro assoluto cedendolo perché abbiamo preso tanti soldi e gli abbiamo dato un giocatore che sta facendo malissimo visto che non ne azzecca mai una. Si è fatto male a Lipsia ad ottobre e ha saltato una marea di partite come sempre ed anche ieri è stato uno dei peggiori. Difficilmente fa un campionato senza macchie."