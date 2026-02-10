Polverosi: “Vanoli non rassicura la squadra. Al Viola Park si pensi che oggi la Fiorentina è in B”

Alberto Polverosi ha analizzato l’attuale situazione di difficoltà che vive la Fiorentina a Lady Radio: “Gli errori contro il Torino nascono dalla paura che Vanoli non ha combattuto, non avendo rassicurato la squadra. La Fiorentina non usciva dall’area da 10 minuti e dall’altra parte c’era il Torino.

Era una squadra completamente terrorizzata, a differenza del Lecce che sa quali partita deve vincere, ma anche che non deve perdere nel caso non riesca a vincere. Al Viola Park devono pensare che la Fiorentina oggi è in Serie B, perché è la terz’ultima squadra del campionato, ma se battesse il Como, l’indomani si direbbe: ‘Siamo la Fiorentina’”.