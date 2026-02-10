10 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 16:47

Polverosi: “Vanoli non rassicura la squadra. Al Viola Park si pensi che oggi la Fiorentina è in B”

Polverosi: "Vanoli non rassicura la squadra. Al Viola Park si pensi che oggi la Fiorentina è in B"

10 Febbraio

Aggiornamento: 10 Febbraio 2026 · 16:21

ACF FiorentinapolverosiVanoli

Il noto giornalista ha analizzato il terrore che ha attanagliato la Fiorentina negli ultimi minuti della gara contro il Torino

Alberto Polverosi ha analizzato l’attuale situazione di difficoltà che vive la FiorentinaLady Radio“Gli errori contro il Torino nascono dalla paura che Vanoli non ha combattuto, non avendo rassicurato la squadra. La Fiorentina non usciva dall’area da 10 minuti e dall’altra parte c’era il Torino.

Era una squadra completamente terrorizzata, a differenza del Lecce che sa quali partita deve vincere, ma anche che non deve perdere nel caso non riesca a vincere. Al Viola Park devono pensare che la Fiorentina oggi è in Serie B, perché è la terz’ultima squadra del campionato, ma se battesse il Como, l’indomani si direbbe: ‘Siamo la Fiorentina’”.

