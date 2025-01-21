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Polverosi bacchetta Commisso: "Questa crisi non si gestisce a distanza, serve un intervento forte"

La Fiorentina è piombata in una crisi improvvisa che richiede la responsabilità del padrone

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 gennaio 2025 09:04
Polverosi bacchetta Commisso: "Questa crisi non si gestisce a distanza, serve un intervento forte" -
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Alberto Polverosi scende fra le pieghe della crisi della Fiorentina nelle pagine del Corriere dello Sport dando una chiave di lettura significativa: dalla scomparsa di Joe Barone in avanti, Commisso ha delegato Pradè e Ferrari alla guida della società presentandosi a Firenze soltanto tre volte (oltre ai giorni successivi alla tragedia) in dieci mesi. A voce è sempre stato presente, seppur da remoto: la sua assenza non si avvertiva visti i risultati, ma ora serve la sua voce.

Ora serve un intervento forte per riportare la barca sulla retta via: la Fiorentina è piombata in una crisi improvvisa che richiede la responsabilità del padrone: la squadra è ancora sesta, ma è rapidamente crollata. Né Pradè né Ferrari possono essere veri responsabili della Fiorentina come lo era Barone, ora è Commisso a dover capire cosa davvero è successo alla squadra, come mai si sia smarrita, perché Colpani, Gudmundsson, Adli, Comuzzo, Pongracic sono irriconoscibili. Contro il Torino la Fiorentina è stata inguardabile, impaurita e senza idee, sembrando sempre più persa. Rocco, ora tocca a te. 

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