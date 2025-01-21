Polverosi bacchetta Commisso: "Questa crisi non si gestisce a distanza, serve un intervento forte"

La Fiorentina è piombata in una crisi improvvisa che richiede la responsabilità del padrone

Alberto Polverosi scende fra le pieghe della crisi della Fiorentina nelle pagine del Corriere dello Sport dando una chiave di lettura significativa: dalla scomparsa di Joe Barone in avanti, Commisso ha delegato Pradè e Ferrari alla guida della società presentandosi a Firenze soltanto tre volte (oltre ai giorni successivi alla tragedia) in dieci mesi. A voce è sempre stato presente, seppur da remoto: la sua assenza non si avvertiva visti i risultati, ma ora serve la sua voce.

Ora serve un intervento forte per riportare la barca sulla retta via: la Fiorentina è piombata in una crisi improvvisa che richiede la responsabilità del padrone: la squadra è ancora sesta, ma è rapidamente crollata. Né Pradè né Ferrari possono essere veri responsabili della Fiorentina come lo era Barone, ora è Commisso a dover capire cosa davvero è successo alla squadra, come mai si sia smarrita, perché Colpani, Gudmundsson, Adli, Comuzzo, Pongracic sono irriconoscibili. Contro il Torino la Fiorentina è stata inguardabile, impaurita e senza idee, sembrando sempre più persa. Rocco, ora tocca a te.

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