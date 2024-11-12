Polverosi: “Palladino ha ascoltato lo spogliatoio, così ha svoltato. Alla ripresa dovrebbe esserci Gudmundsson”

La Fiorentina ha un centravanti che ora fa paura

Alberto Polverosi nelle pagine del Corriere dello Sport ha così commentato la Fiorentina di Raffaele Palladino: “La sua stagione era partita male, aveva rischiato perfino di uscire subito, ai play-off, dalla Conference League. Dopo 4 giornate appena 3 punti, tre come la sua difesa che Palladino, ascoltando anche i suggerimenti dello spogliatoio (è stato lui a spiegarlo chiaramente), ha cambiato fra il primo e il secondo tempo con la Lazio: difesa a quattro più Gudmundsson che al debutto ha ribaltato la squadra di Baroni con una doppietta.

È alla sesta vittoria consecutiva in campionato e soprattutto ha un centravanti che ora fa paura: tripletta di Moise Kean al Verona, otto gol in campionato, dodici compresa la Conference e la Nazionale in questo primo pezzo di stagione. Alla ripresa dovrebbe rientrare anche Gudmundsson”.

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