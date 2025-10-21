Polverosi a gamba tesa: “Dirigenti Fiorentina? Servono figure di altro livello. Franchi? Fa schifo”

Ultimo posto in classifica, insieme a Pisa e Genoa, tre punti su ventuno, sempre sconfitta in casa. Peggio di così… Magari. E peggio di così. La Fiorentina è in una crisi spaventosa, per tante, troppe ragioni, tranne quelle annunciate domenica sera da Pradé: il mercato non c’entra. Ultimo posto dopo sette giornate nella stagione del centenario, questa è la prima ragione che fa paura. Cento anni da festeggiare nel prossimo agosto, ma come?

In quali condizioni? Con quale stato d’animo? E soprattutto, in quale categoria? Di sicuro la Fiorentina lo festeggerà in uno stadio che fa schifo. Termine troppo forte? No, parola adeguata a quanto sta accadendo al Franchi dove i lavori sono iniziati da tempo e vanno avanti senza un cronoprogramma, senza certezze. La Sovrintendenza alle Belle Arti aveva dichiarato che, essendo il Franchi un monumento nazionale, non poteva essere ricostruito da cima a fondo. Sarebbe interessante sapere cosa ne pensano oggi, di fronte alle macerie della storica curva Fiesole, a quelle orribili e da tempo immobili palizzate dietro la porta, gli stessi che hanno bocciato il rifacimento proposto da Commisso per scegliere il progetto finanziato dal PNRR. Fra l’altro, manca ancora il finanziamento per l’intera copertura dello stadio. Chi entra per tifare i viola si trova seduto fra le braccia di un mostro.

E questa è la casa della Fiorentina. Passiamo alla società. Da tempo sosteniamo che una società di calcio come l’acffiorentina non si può gestire con due soli dirigenti, un direttore generale ex responsabile delle relazioni esterne e un direttore sportivo. Ci vogliono figure di altro tipo e di altro livello, gente di calcio che sappia come parlare a un allenatore, seppure esperto come Pioli. Ci vuole struttura e questo manca alla Fiorentina dalla scomparsa di Joe Barone. Il presidente non torna a Firenze dallo scorso aprile, tutti si augurano di rivederlo presto al Viola Park: dirigere una società di calcio da 9.000 chilometri di distanza è impossibile. Lo scrive il Corriere dello Sport.