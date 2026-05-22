Polverosi: "Giusto contestare la stagione, ma Vanoli va escluso: ha fatto il massimo”

Tra caos e contestazione, Vanoli ha portato la squadra alla salvezza.

Alberto Polverosi, sulle colonne del Corriere dello Sport, difende Vanoli dalla contestazione annunciata per questa sera:

“Se il Franchi dovesse contestare squadra e società per una stagione piena di delusioni, l’allenatore non merita di essere trattato allo stesso modo. Gli errori li hanno commessi tutti: la dirigenza, Pioli, i giocatori e anche noi che, dopo il mercato estivo, pensavamo che questa rosa fosse persino più forte di quella arrivata sesta un anno fa. Vanoli però no, perché la salvezza ottenuta assomiglia molto a un’impresa.

Quando è arrivato ha trovato una situazione ai limiti dell’assurdo: un tecnico appena esonerato dopo quattro punti in dieci giornate, il direttore sportivo dimissionario, il nuovo ds operativo dall’Inghilterra, una squadra impaurita, una condizione atletica precaria e una contestazione pesantissima, senza dimenticare i problemi legati al presidente.

In più si è salvato senza poter contare sul miglior giocatore della passata stagione e con Kean fermo a soli otto gol dopo i diciannove dell’anno precedente. Il gioco non sempre si è visto, è vero, ma in alcune partite la squadra ha mostrato carattere e qualità, come contro Como, Cremonese, Inter e Juventus”.