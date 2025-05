Polverosi: “Palladino non piace ai tifosi, esiste una frattura tra la squadra e la piazza”

A Lady Radio ha parlato il giornalista Alberto Polverosi per parlare della situazione in casa viola: “La stagione è deludente perché è l’ennesima in cui la Fiorentina non arriva in alto dopo una serie di alti e bassi davvero folle. Alla Fiorentina è mancata continuità, abbiamo visto cose belle come l’esplosione di Kean, la sicurezza di De Gea e la valorizzazione di Comuzzo e Mandragora, ma anche molte negative come aver perso troppi punti con le piccole, essere usciti contro la prima vera squadra affrontata in Conference e l’eliminazione con l’Empoli in casa. Commisso è in America, quindi l’oggetto dello sfogo è chiaramente Palladino che non piace alla Curva. La piazza non lo vuole e di conseguenza il problema c’è.”

Prosegue: “La Fiorentina è debole a livello societario perché non puoi confermare il tecnico dopo un mese solo che lo vedi lavorare. La Fiorentina ha solo due dirigenti e uno è inesperto nel calcio, mentre il Presidente non c’è mai e non può gestire la squadra da così lontano. Abbiamo fatto più punti dell’anno scorso, ma siamo fuori da tutto.”