Polverosi: “La Fiorentina ha giocato a lanci lunghi a Torino. Difficile riproporre le due punte col Napoli”

Il giornalista Alberto Polverosi ha espresso il suo pensiero sull’attacco viola, facendo alcune anche considerazioni sul gioco.

Alberto Polverosi è intervenuto a Lady Radio, dicendo la sua su alcuni argomenti in casa Fiorentina, come l’attacco: “Piccoli e Kean non sono andati bene a Torino, anche perché avevano solo tre allenamenti insieme, ma il tentativo di Pioli è quello. Con Retegui ha giocato più fuori area, mentre a Firenze ha agito diversamente. Speriamo che possa sbloccarsi anche con la Fiorentina”.

Sulle differenze nel gioco rispetto al passato, ha aggiunto: “Ho visto la Fiorentina a Torino giocare a lanci lunghi sulle due punte, senza una vera costruzione, dunque bisognerà capire gli sviluppi del calcio che vorrà fare Pioli e quali calciatori sceglierà, dato che ha molta varietà, considerando anche Nicolussi che dovremo capire se Pioli vorrà integrarlo tra due mezze ali, o se lo farà giocare a due. Con il Napoli mi sembra strano che riproporrà le due punte”.