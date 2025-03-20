Polverosi: "Gudmundsson va riscattato subito, è uno di quelli che ti fa venire voglia di guardare la partita"

Il giornalista ha elogiato il numero dieci viola arrivato in estate dal Genoa che sta vivendo un gran momento

A Lady Radio ha parlato il giornalista del Corriere dello Sport Alberto Polverosi che ha elogiato le prestazioni di Gudmundsson dopo il gol contro la Juventus: "Gudmundsson è fortissimo e questo ci fa davvero arrabbiare perché lo abbiamo visto pochissimo quest'anno a causa degli infortuni e dei suoi problemi personali, per me se fosse stato sempre al top avremmo molti più punti in classifica senza dubbio perché già quello che ci ha fatto vedere è incredibile. Gudmundsson sposta gli equilibri, fa la differenza ed è il miglior giocatore viola con Kean e Fagioli, è tanta roba passare da un centrocampo con l'ex Juve che ispira l'islandese che marca o la dà a Kean. Sono tre giocatori che fanno sognare Firenze e Gudmundsson ti dà gioia mentre gioca perché ti fa venire ancora più voglia di vedere la partita. Lo devi riscattare ora, non esistono trattative."

Sui suoi atteggiamenti: "Gudmundsson è particolare, ha dei comportamenti che non mi spiego a volte perché sembra che stia in campo per forza e che ti faccia un favore poi quando è ispirato, è infermabile magari più avanti ce lo dirà lui stesso."