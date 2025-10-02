Polverosi sicuro: “Se c’è un allenatore che può risolvere i problemi della Fiorentina, questo è Pioli”

Il giornalista Alberto Polverosi ha parlato della Fiorentina, in avvicinamento alla partita di Conference della squadra di Pioli

Il giornalista Alberto Polverosi è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per commentare le ultime vicende di casa Fiorentina: “Pioli ha cambiato tanto, il centrocampo è stato cambiato spesso, tolto Mandragora, e c’è una rotazione indotta, perché non trova la quadra. Anche se cambia stasera tre, quattro giocatori, sarà come le partite di campionato. È partito con Ndour, ora è sparito, Fagioli non è titolare da due partite, Richardson è sparito dai radar. La Fiorentina non può sottovalutare nessuno, e deve giocare da squadra. Credo che la fiducia non manchi, ma manca l’insieme, manca tanto. Non c’è un problema, ma ce ne sono tanti”.

Su Fagioli: “All’inizio era lui il regista, poi, dopo l’arrivo di Nicolussi, è tornato a fare la mezz’ala, e poi è uscito. È difficile orientarsi, anche i giocatori dell’anno scorso stanno avendo un rendimento troppo inferiore. Gosens non è stato più quello dell’anno scorso, Kean è sotto gli occhi di tutti, Gudmundsson, che l’anno scorso aveva fatto qualche buona partita, non ha fatto delle prestazioni convincenti. Se c’è un allenatore che può risolvere i problemi, questo è l’allenatore della Fiorentina, se ci fosse stato un altro sarei stato più preoccupato”.