Polverosi: "Il futuro di Kean a Firenze dipenderà dal piazzamento finale della Fiorentina, senza coppe è dura rimanga"

Il giornalista ha detto la sua opinione riguardo al futuro in viola del bomber gigliato dopo i recenti gol

A Lady Radio è intervenuto il giornalista del Corriere dello Sport Alberto Polverosi che ha detto la sua su Moise Kean: "Kean è più forte di Retegui perché è un vero trascinatore e lo abbiamo visto in Germania dove si è caricato la squadra sulle spalle dopo aver sofferto per un tempo intero in cui ti hanno messo lì e giravi a vuoto, invece lui non ha avuto paura e ti ha evitato una figuraccia. Moise Kean è un giocatore che si muove benissimo, sa tenere palla e se ha una palla buona ti segna, era da tempo che a Firenze non si vedeva un bomber del genere."

Sul suo futuro: "Il futuro di Kean dipende dalla Fiorentina e da come si piazza in campionato perché se arrivasse in Conference di nuovo, sarebbe un conto, se facessimo l'Europa League o la Champions un altro ovviamente. Chiaramente se non ci si qualificasse per le coppe, sarebbe ancora più dura perché Kean merita la Champions come profilo. Inoltre, anche chi ti fa l'offerta conta perché se i soldi te li dà il West Ham è una cosa, mentre se ti fa un'offerta il Bayern Monaco è un'altra roba."