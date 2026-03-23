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Polverosi: “La Fiorentina ha giocato la partita più bella e più vera di tutta la sua traballante stagione”

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Polverosi: “La Fiorentina ha giocato la partita più bella e più vera di tutta la sua traballante stagione”

Redazione

23 Marzo · 11:04

Aggiornamento: 23 Marzo 2026 · 11:05

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Alberto Polverosi, sul Corriere dello Sport , commenta Fiorentina-Inter così:

“Bastano 38 secondi e sembra l’inizio di un nuovo tracollo per la Fiorentina: l’Inter segna subito con Pio Esposito e sembra pronta a piegare la partita, rispondendo a Milan e Napoli. Ma il tracollo, che ci si poteva aspettare alla luce dei precedenti, non c’è stato. La squadra non crolla, non si spaventa, non si disunisce e non smarrisce la propria identità. Al contrario di quanto accadeva fino a poche partite fa, i viola cominciano a giocare davvero, a creare occasioni e a mettere in difficoltà la capolista, che deve accontentarsi del pareggio. Nonostante il gol iniziale di Esposito, sul campo il primo tempo è stato equilibrato e il secondo quasi interamente viola, come se i quaranta punti di differenza in classifica non esistessero. La Fiorentina ha offerto la partita più bella e più autentica della sua finora traballante stagione.”

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