Polverosi: “Italiano? Non c’è paragone tra la Fiorentina di oggi e quella di ieri. È concreta e compatta”

Polverosi sulla differenza tra la Fiorentina di Italiano e quella di Palladino

Alberto Polverosi al Corriere dello Sport ha parlato di Bologna-Fiorentina: “Meglio Vincenzo Italiano o Raffaele Palladino? Posta così la domanda ha poco senso sul piano tecnico anche se, alla vigilia di Bologna-Fiorentina, di sicuro infiamma il dibattito fra i tifosi di qua e di là dall'Appennino. Per fissare una differenza conviene partire con un confronto fra le uova per fare l'omelette (il copyright è di Paulo Sousa) consegnate a Vincenzo Italiano nel campionato scorso e quelle affidate a Raffaele Palladino nel campionato attuale.

Cominciamo dai portieri: meglio Terracciano o De Gea? Meglio De Gea, e se diciamo, convinti, che Terracciano un anno fa sia stato il miglior giocatore della Fiorentina come continuità di rendimento già possiamo iniziare a capire la distanza fra le due squadre. Meglio Biraghi o Gosens? Preferenza netta per il tedesco e non per la baruffa creata in questi giorni da chi rappresenta l'ex capitano della Fiorentina, ma esclusivamente per una ragione tecnica. Meglio Duncan o Bove? Vince l'ex romanista che per ora purtroppo deve stare fuori. Meglio Arthur/Maxime Lopez o Cataldi/Adli? Per quanto visto finora, l'ex milanista e l'ex laziale convincono molto di più: Adli verticalizza, Arthur orizzontalizzava... Meglio Barak Bonaventura o Gudmundsson? Preferenza ovvia per l'islandese, anche se per infortuni vari ha giocato poco (ma ha già segnato 4 gol compresa la Coppa). Meglio Nzola o Kean? Qui nemmeno si discute. Meglio Ikoné (spesso titolare un anno fa) o Colpani? Mmmm, finora match pari, anzi, nullo.

Tutto questo questo per stabilire che non c'è paragone fra la Fiorentina di oggi e quella di ieri. Palladino sta facendo un ottimo lavoro, sul piano tecnico (ha puntato decisamente su Comuzzo, ha ricostruito Sottil e inventato Gosens terzino sinistro), sul piano tattico (con umiltà, ha ascoltato spogliatoio e Pradé e ha cambiato modulo dopo i primi intoppi) e sul piano della mentalità. E' una Fiorentina bella a tratti, ma solida, concreta e compatta sempre”.

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