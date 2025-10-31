Polverosi: “Se la Fiorentina non capisce subito il riscio retrocessione c’è da aver paura”

Vi ta o morte (del pallone) a Firenze. Parole di Daniele Pradè dopo lo 0-3 di San Siro pensando a Fiorentina-Lecce di domenica pomeriggio. Vita o morte a cui aggiungiamo beffa, dura, atroce, inimmaginabile. La beffa di festeggiare (verbo che andrebbe in quel caso rovesciato) il centenario con la squadra in B e con le gru nello stadio. No, questo non si può nemmeno pensare, andrebbe oltre la più malefica immaginazione. Ma una cosa deve essere chiara al presidente, ai direttori, all’allenatore e soprattutto ai giocatori: tutti voi rischiate davvero la Serie B. E se l’intera Fiorentina non ne prende coscienza può essere la fine.

Sono giorni in cui tornano in mente le due precedenti retrocessioni. Quella del 2002 era scritta, con la società sull’orlo del fallimento e con Vittorio Cecchi Gori che non si rendeva conto di quanto stava succedendo. Ma nemmeno la stagione 92-93, che portò alla penultima retrocessione, ha dei punti di contatto con questa. Era una Fiorentina fortissima, con Batistuta, Effenberg, Baiano, Orlando e Brian Laudrup, alla tredicesima giornata era seconda in classifica, poi Cecchi Gori cacciò Radice e fu l’inizio della fine. Quella squadra si ritrovò in B quasi senza rendersene conto, fu un crollo verticale e improvviso. La Fiorentina di oggi, e qui torniamo al discorso iniziale, ha invece la possibilità di prendere consapevolezza del rischio anche solo guardando la classifica. Negli anni scorsi, sono state poche le squadre che si sono salvate quando, alla nona giornata, avevano solo quattro punti.