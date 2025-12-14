14 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:13

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Polverosi: “La Fiorentina è obbligata a risollevarsi subito. La gara col Verona scriverà il futuro Viola”

News

Polverosi: “La Fiorentina è obbligata a risollevarsi subito. La gara col Verona scriverà il futuro Viola”

Redazione

14 Dicembre · 14:13

Aggiornamento: 14 Dicembre 2025 · 14:13

TAG:

#Fiorentinapolverosi

Condividi:

di

Il giornalista, Alberto Polverosi, analizza la situazione in casa Viola in vista della gara del Franchi contro il Verona

Il noto giornalista Alberto Polverosi, sulle pagine del Corriere dello Sport, ha provato ad indicare la strada verso la salvezza. Tabelle, numeri e previsioni per sperare ancora nel mantenimento della categoria.

Le sue parole: “Se qualcuno pensa che sia presto per mettersi a fare i conti, è sufficiente che dia un’occhiata alla posizione e ai punti in classifica della Fiorentina per capire che in realtà è meglio contare fin da oggi. Ultima con 6 punti, ma così ultima che se questo pomeriggio vincesse la sua prima partita in campionato resterebbe ancora in fondo. E allora, che tabella sia. Ci sono 30 punti da conquistare con 8 vittorie e 6 pareggi. Davvero tante per una squadra che in 14 non ne ha vinta una”. 

Aggiunge: “La Fiorentina è obbligata a risollevarsi subito, prendendo il massimo dei punti negli scontri diretti, a cominciare da oggi contro il Verona. La zona salvezza per i viola è a -8. Una sconfitta oggi li farebbe sprofondare, un pareggio li lascerebbe sempre ultimi da soli. E’ da questo pomeriggio che capiremo se non tutto, tanto di quanto è scritto nel futuro della Fiorentina. Dopo la vittoria di giovedì sulla Dinamo Kiev, un altro passo falso rischierebbe di far saltare il banco”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio