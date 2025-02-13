Polverosi: "Gudmundsson è il miglior giocatore della Fiorentina. Se tornerà lui, i viola voleranno"

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, Alberto Polverosi, ha così parlato di Albert Gudmundsson e dell'assenza - per squalifica - di Moise Kean contro il Como: "La nuova ricchezza della Fiorentina no...

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, Alberto Polverosi, ha così parlato di Albert Gudmundsson e dell'assenza - per squalifica - di Moise Kean contro il Como: "La nuova ricchezza della Fiorentina non è tanto nell’undici, quanto nelle risorse a disposizione che prima non c’erano. Al posto di Kean andrei con Gudmundsson, ha segnato vari gol al Genoa agendo in una posizione spesso molto offensiva, da attaccante. A Firenze gira tanto per il campo, venendo anche a prendere la palla molto lontano dalla porta. Se tornerà lui, la Fiorentina volerà, è sicuramente il miglior giocatore che ha la squadra viola. Di tutti i possibili sostituti di Kean, mi sembra che Beltran abbia ormai mostrato il suo tipo di gioco ed ha più possibilità di essere utilizzato in altre zone del campo”.