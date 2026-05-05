Polverosi: “Fiorentina debole dentro e brutta fuori, alla fine meno male che c'è la Cremonese”

Roma dominante e viola annichiliti: una prova che fotografa una stagione complicata e lascia solo il conforto della classifica

Arrivano critiche pesanti sulla Fiorentina dopo la pesante sconfitta contro la Roma.

Sul Corriere dello Sport-Stadio, il giornalista Alberto Polverosi usa toni durissimi per descrivere la prova dei viola: Gasperini, scrive, “ringrazia e batte la Fiorentina, anzi la domina, la straccia e la riduce a macerie”. Una prestazione talmente negativa che, paradossalmente, “i viola hanno qualcuno da ringraziare: meno male che la Cremonese c’è”.

Il giudizio si fa ancora più netto nel confronto tra le due squadre: “La Roma è forte dentro e bella fuori, la Fiorentina è debole dentro e brutta fuori”, una sintesi che secondo Polverosi fotografa perfettamente la stagione delle due formazioni. Quando i giallorossi hanno alzato i ritmi, la Fiorentina è progressivamente scomparsa dal campo.