Polverosi: "Il problema non è cedere Comuzzo, ma chi prendi dopo. Zaniolo? Mi ricorda Ikoné"

Cessione di Comuzzo? Se la Fiorentina prende un giocatore che ti fa fare il salto, allora si può discutere

Il giornalista Alberto Polverosi è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per commentare le voci di mercato che accostano Zaniolo alla Fiorentina, per poi soffermarsi anche sulla possibile cessione di Comuzzo al Napoli. Queste le sue parole:

"La mia è idea è semplice: io non voglio criticare la cessione di Comuzzo, ben ripagata, prima di sapere che cosa fanno con i 35 milioni. Se con quei 35 milioni prendono Zaniolo e Fagioli, poi non risolve niente, quindi direi che non va bene. Se poi prendono un grande giocatore, che ti spinge più in là di quello che sei ora, allora la discussione si apre. Io non critico mai la cessione a prescindere, quindi aspettiamo. Il Napoli ha venduto Koulibaly a 40 milioni, che era più forte di Comuzzo, poi ha preso Kim e ha vinto ugualmente lo scudetto. Se la Fiorentina prende un giocatore che ti fa fare il salto, allora si può discutere, ma se prendono Zaniolo non ci siamo, perché io lo paragono sotto certi aspetti ad Ikoné. Zaniolo ti dà sempre l'impressione che possa spaccare il mondo, ma poi non spacca mai niente.

Zaniolo ha avuto la fortuna di essere allenato dal migliore allenatore italiano degli 8 anni, poi non è riuscito neanche lui a fare qualcosa. Ieri ho fatto l'esempio di Vlahovic: lui però ti spostava, in quel momento, quindi è diverso. Se al posto di Comuzzo prendi Maldini, allora ti dico che va bene. Se al posto di Comuzzo prendi uno scarso, e tu Fiorentina ci sei passata con Vlahovic. Al posto di chi gioca poi Zaniolo? Poi siete sicuri che sia più forti di Sottil? Allora se non è più forte di Sottil, vuol dire che non ti aggiunge niente. Quindi non può essere uno scambio Comuzzo-Zaniolo, sarebbe un errore clamoroso. Se Zaniolo non ha svoltato con Gasperini, allora non svolterà con nessun altro".

Moretto: “Il Napoli è pronto ad alzare l’offerta per Comuzzo, che non ha ancora deciso il suo futuro”

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