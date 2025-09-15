15 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 15:38

Rassegna Stampa

Polverosi: “Fagioli è il giocatore più insoddisfacente dell’inizio stagione, deve fare molto di più di così”

Mirko Carmignani

15 Settembre · 14:20

Aggiornamento: 15 Settembre 2025 · 14:20

Il giornalista ha criticato l'operato del centrocampista gigliato che è apparso molto spento e fuori posizione

Sul Corriere dello Sport, il giornalista Alberto Polverosi è intervenuto per parlare della brutta prova della Fiorentina di sabato sera, soffermandosi su due singoli come Fagioli e Dzeko: “Fagioli è il giocatore meno soddisfacente dell’inizio stagione a cui Pioli ha affidato la regia, ma non è mai dentro il gioco anzi è totalmente assente nella manovra. Deve fare di più e ancora ha dato poco alla Fiorentina.”

Su Dzeko: “Sabato ci ha dato una conferma ovvero che la carta d’identità pesa e lui ha 39 anni, si sono visti tutti ma ci aspettavamo ben altro pure da lui che aveva acceso l’entusiasmo dei tifosi vista la sua carriera lunga e brillante.”

