Polverosi: “Sorprende la pazienza di Firenze. Qualcuno doveva chiedere scusa”
Il giornalista del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi, ha commentato sulle pagine del quotidiano sportivo la deludente prestazione della Fiorentina contro il Parma:«La partita è stata un pianto,...
Il giornalista del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi, ha commentato sulle pagine del quotidiano sportivo la deludente prestazione della Fiorentina contro il Parma:
«La partita è stata un pianto, una di quelle gare che potrebbero durare anche tre o quattro ore, ma in cui sai già che non succederà nulla: niente gol, niente gioco. Il vuoto. È ciò che la squadra di Paolo Vanoli riesce a esprimere in questa stagione, ed è quanto basta al giovane Guillermo Cuesta per avvicinarsi sempre di più alla salvezza».
Polverosi ha poi aggiunto: «La solita, e ancora incomprensibile, difficoltà della Fiorentina nel giocare una vera partita si è unita alla strategia attendista del Parma… Qualche professionista in campo avrebbe dovuto davvero alzare la mano e chiedere scusa ai ventimila spettatori, divisi tra delusione e rammarico per aver buttato via un’altra domenica».
Infine la conclusione: «In questo periodo ciò che sorprende di più è la pazienza di Firenze, probabilmente alimentata dalla paura di scivolare in Serie B. La gente non sa più cosa pensare né come reagire di fronte a questo sfascio».