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Pin: "Mister Iachini aveva chiesto con forza Mandzukic. La viola..."

Pin ha analizzato la squadra viola nella gara persa con il Napoli.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 gennaio 2021 18:01
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Pin: "Mister Iachini aveva chiesto con forza Mandzukic. La viola..."
L'ex giocatore della Fiorentina, Celeste Pin, ha rilasciato un'intervista a Lady Radio.

Ecco le sue dichiarazioni: Mandzukic al Milan? "Io avrei voluto vederlo alla Fiorentina. So che mister Iachini si sarebbe svenato per averlo, lo aveva chiesto con forza".

Sulla gara contro il Napoli? "La maglia della Fiorentina ha un certo peso, Politano non può fare quello che vuole sul sesto gol. Siamo in difficoltà, la squadra alterna alti e bassi ed è difficile persino aspettarsi qualcosa contro il Crotone. A volte la squadra manca di logica in campo".

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