Celeste Pin avvisa: “Pioli non verrà a Firenze a fare delle figuracce, vorrà delle garanzie dal mercato.”

L’ex difensore della Fiorentina Celeste Pin ha parlato a Lady Radio dell’attualità di casa Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni: “Dzeko l’ho sempre stimato, i numeri parlano per lui. Può dare un contributo sia dentro che fuori dal campo. La scelta sarà stata sicuramente condiviso con Pioli. Quando prendi un giocatore così sai cosa può darti.”

Sulla questione di Kean: “Non voglio pensare ad una Fiorentina senza Kean. Lui deve essere chiaro con la società, deve diventare un perno della squadra con De Gea, Comuzzo e Fagioli. C’è una spina dorsale giusta a Firenze per ripartire. Cataldi? Mi è sempre piaciuto, ma le scelte vanno condivise con tutti. Gudmundsson non ha avuto la fiducia di Palladino, sapeva che veniva sostituito sempre.”

Concludendo: “Con l’arrivo di Valentini i difensori viola sono un bel gruppetto a disposizione di Pioli. L’anno prossimo c’è il centenario, se arrivasse qualcosa da mettere in bacheca non sarebbe male. Pioli non verrà a Firenze a fare figuracce, non vorrà la luna, ma di sicuro non si accontenterà.”