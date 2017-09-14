Celeste Pin: "Ho avuto lo stesso infortunio di Saponara e vi dico che...."

Un parere illustre in merito all'infortunio di Riccardo Saponara.

Celeste Pin ha parlato pochi minuti fa a Lady Radio di Fiorentina. Noi andiamo ad estrapolare le sue dichiarazioni in merito all'infortunio di Saponara, visto che l'ex viola ha subito in carriera lo stesso guaio fisico.

"Non mi faccio grandi problemi per il rientro di Saponara nella Fiorentina, visto che per ora è molto ben sostituito. Certo che appena tornerà andrà sicuramente sfruttato, dato che stiamo parlando di un giocatore davvero importante, di grande classe e qualità.

Avendo avuto il suo stesso problema alla caviglia, posso dirvi che la fase di recupero in questo caso non è facile, ed i tempi sono comunque molto soggettivi. Anch'io ad esempio mi portai dietro le conseguenze di quella operazione, quindi diamogli tutto il tempo che gli serve per tornare al meglio in campo".