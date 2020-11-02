Pin: "La maglia viola si onora altrimenti mettete le casacche neutre"

Celeste Pin si sfoga dopo la brutta sconfitta della Fiorentina.

Ecco il post sui social dell'ex giocatore della Fiorentina, Celeste Pin, dopo aver analizzato la sconfitta di ieri sera della viola contro la Roma in campionato:

"Buongiorno al popolo viola...io non ho fatto il dirigente, l'allenatore della Fiorentina, ma il Gio per 9 anni! Dopo aver visto e commentato la partita di ieri con la Roma, da ex faccio presente: la maglia viola si onora, altrimenti mettete le casacche neutre per fare la partitella del giovedì ai campini".

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