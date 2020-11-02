Pin: "La maglia viola si onora altrimenti mettete le casacche neutre"
Celeste Pin si sfoga dopo la brutta sconfitta della Fiorentina.
A cura di Redazione Labaroviola
02 novembre 2020 10:39
Ecco il post sui social dell'ex giocatore della Fiorentina, Celeste Pin, dopo aver analizzato la sconfitta di ieri sera della viola contro la Roma in campionato:
"Buongiorno al popolo viola...io non ho fatto il dirigente, l'allenatore della Fiorentina, ma il Gio per 9 anni! Dopo aver visto e commentato la partita di ieri con la Roma, da ex faccio presente: la maglia viola si onora, altrimenti mettete le casacche neutre per fare la partitella del giovedì ai campini".
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