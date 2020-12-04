Pin: "La Fiorentina è messa male in attacco. È una squadra troppo fragile"

Pin ha analizzato la situazione in casa viola.

L’ex giocatore della Fiorentina, Celeste Pin, è intervenuto su Lady Radio.

Queste le sue dichiarazioni: "La Fiorentina di adesso non esprime qualità e caratterialmente è molto fragile. Prandelli deve risolvere questo problema. Con un attaccante e un mediano di qualità oggi vedremmo una squadra completamente diversa".

In attacco? "Davanti siamo messi veramente male. In tre hanno segnato solo due reti fino ad oggi. Spero che Cutrone e Vlahovic si sblocchino nel più breve tempo possibile".

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