Minuto di silenzio al Viola Park per ricordare Celeste Pin prima dell’allenamento della Fiorentina

Dopo la notizia della tragica scomparsa dell’ex bandiera della Fiorentina, Celeste Pin, la Fiorentina è tornata in campo per la consueta seduta pomeridiana aperta al pubblico. Prima dell’inizio dell’allenamento mister Stefano Pioli, molto legato a Celeste Pin, il suo staff e tutto il gruppo squadra hanno osservato un minuto di silenzio per omaggiare l’ex difensore Viola. Momento accolto, chiaramente, anche dai tifosi presenti al Viola Park quest’oggi per assistere all’allenamento che, al momento dell’entrata in campo dei calciatori, in segno di rispetto non hanno richiesto autografi o foto ai loro beniamini.