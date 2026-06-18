Funaro sul Franchi: “Obiettivo chiaro, completare la riqualificazione nei tempi previsti”

La Giunta indica percorso per la riqualificazione dello stadio

Proseguono i lavori di restyling dello stadio Franchi. Il Comune di Firenze ha approvato un nuovo atto di indirizzo che definisce il percorso amministrativo per arrivare al completamento della riqualificazione dell’impianto, ribadendo la volontà di accelerare i tempi per la conclusione di un’opera considerata strategica per la città e per il suo futuro sportivo e infrastrutturale.

La delibera ripercorre l’intero iter amministrativo avviato nel 2020, dal concorso internazionale di progettazione all’assegnazione dei lavori, passando per la rimodulazione delle risorse disponibili, le varianti progettuali e tutte le attività necessarie a garantire la prosecuzione dell’intervento.

L’atto stabilisce gli indirizzi che guideranno le prossime fasi, con l’obiettivo di completare la riqualificazione dello stadio nel rispetto della normativa vigente e dei principi di trasparenza, concorrenza e parità di trattamento.

Il provvedimento arriva al termine di un approfondito percorso istruttorio che ha preso in considerazione anche la manifestazione di interesse presentata dall’ACF Fiorentina nell’aprile 2026. In quell’occasione il club viola aveva confermato la propria disponibilità a valutare un investimento diretto per contribuire alla copertura del fabbisogno finanziario necessario al completamento dell’opera.

Dopo una serie di confronti con soggetti istituzionali, esperti giuridici ed economico-finanziari, e alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 5 febbraio scorso (caso “Urban Life”), che ha ribadito la centralità delle procedure a evidenza pubblica in materia di concessioni, l’amministrazione ha deciso di orientarsi verso le procedure previste dal decreto legislativo 38 del 2021.

Qualora arrivassero proposte concrete, queste saranno valutate sotto il profilo dell’interesse pubblico, della sostenibilità economico-finanziaria e della fattibilità tecnica. Successivamente il Comune potrà procedere all’approvazione del progetto e all’avvio della relativa procedura pubblica.

L’obiettivo della Giunta è verificare rapidamente la possibilità di ricorrere a forme di partenariato pubblico-privato che consentano di completare l’intervento valorizzando il lavoro progettuale già svolto, le autorizzazioni ottenute e lo stato di avanzamento dei lavori.

Particolare attenzione resta inoltre rivolta alla candidatura di Firenze come città ospitante di UEFA Euro 2032. Il Comune ha confermato l’impegno a portare avanti tutte le attività necessarie per rispettare le tempistiche richieste da UEFA e FIGC e garantire la conferma della candidatura.

Per coordinare le diverse attività amministrative e tecniche, la Giunta ha confermato il ruolo di supervisione della Direzione Generale, prevedendo anche la possibile costituzione di uno specifico gruppo di lavoro incaricato di monitorare costantemente l’avanzamento delle procedure.

Queste le parole della sindaca Sara Funaro:

«Con questo atto compiamo un passo importante per il futuro dello stadio Franchi e della città. Il nostro obiettivo è completare la riqualificazione dell’impianto nei tempi necessari, valorizzando il lavoro già svolto e garantendo la massima solidità del percorso amministrativo. Abbiamo accolto con attenzione la disponibilità manifestata dalla Fiorentina a contribuire al completamento dell’opera. Individuiamo una strada chiara attraverso il partenariato pubblico-privato, utilizzando procedure trasparenti e previste dalla legge. Continuiamo inoltre a lavorare sul percorso che vede Firenze candidata a ospitare UEFA Euro 2032».