Commisso compra casa a Firenze, in pieno centro vicino Ponte Vecchio. Si lega ancor di più alla città

Il presidente rientra in città e la sua sarà una presenza rumorosa. Di sicuro chi lo vuole lontano da Firenze dovrà mettersi l'animo in pace

Come anticipato secondo quanto riportato dal Tgr Toscana il presidente della Fiorentina Rocco Commisso sarebbe in procinto di tornare a Firenze. Già sabato mattina sarà in città e al Viola Park conoscerà personalmente Palladino e i nuovi calciatori. Per lui anche un'agenda fitta di incontri istituzionali e non. Di sicuro come sempre non farà mancare il proprio supporto alla prima squadra cosi come ai settori giovanile e femminile.

L'incontro con la Sindaca Sara Funaro segnerà un passaggio fondamentale per capire naturalmente l'evoluzione della questione stadio e se la società continuerà nel suo braccio di ferro col Comune.

La grande sorpresa è però rappresentata dalla volontà del magnate italo americano di comprare casa in centro a Firenze. Proprio quando si sprecano le indiscrezioni per il momento mai verificate di una cessione imminente della Fiorentina Commisso lancia un segnale forte, in assoluta ed inaspettata controtendenza. Il presidente e la sua famiglia si vogliono legare ancora di più alla città.

Marchegiani: “La Fiorentina per ora non convince ma Palladino ha personalità e Kean è motivato”

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