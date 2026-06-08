Funaro: “Quando il Franchi sarà finito ci sarà una nuova tramvia e ipotesi parcheggio auto”

“Se ci sarà la copertura totale lo saprete il 31 luglio...”

Capitolo stadio Artemio Franchi. Il 31 luglio prossimo è la scadenza entro cui dovrà essere presentata la candidatura per Euro 2032, completa della copertura finanziaria di tutti i lavori.

Sul tema è intervenuta il sindaco di Firenze, Sara Funaro, durante un forum del Corriere Fiorentino, senza però sbilanciarsi troppo: “Se ci sarà la copertura totale lo saprete il 31 luglio...”.

Nel frattempo la Fiorentina ha comunicato la propria manifestazione d’interesse a partecipare al progetto di ammodernamento dell’impianto e ora dovrà essere definito il project financing relativo alla seconda fase dei lavori.

Per quanto riguarda la riqualificazione di Campo di Marte, inizialmente inclusa nel progetto, Funaro ha spiegato che è stata eliminata prima del suo insediamento: “È stata stralciata prima che io arrivassi e stiamo lavorando per ottenere più verde, uno skate park e alcune funzioni come la piscina, che immagino possa passare da un project financing”.

Infine, il sindaco ha aggiunto che, una volta completato il Franchi, ci sarà una nuova linea di tramvia e sono in corso interlocuzioni con RFI per la realizzazione di un parcheggio da migliaia di posti auto.