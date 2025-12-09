Funaro: “La Fiesole non sarà agibile nel 2026. Franchi? Sarà pronto per la stagione 2029/30”

Nella giornata di oggi, la sindaca Sara Funaro ha illustrato il cronoprogramma dello stadio Franchi, definitivamente approvato dopo la variante ai lavori dello scorso agosto. Lo riporta il Corriere Fiorentino. Ecco cosa ha detto la sindaca presso il centro sportivo Astori.

“Sul progetto iniziale abbiamo fatto tre varianti che prevedono un aggiornamento del cronoprogramma. A fine agosto 2026 saranno ultimate le strutture principali della nuova Curva Fiesole, che però non sarà agibile. Il 16 febbraio 2027 saranno completati i lavori strutturali del primo lotto. A seguire (dopo il termine del 30/4/27, ndr) ci sarà la cantierizzazione degli interventi del secondo lotto”.

Prosegue:

“Nel secondo lotto, i tifosi ospiti saranno spostati tra nuova Fiesole e Maratona e inizieranno le opere del secondo lotto. Oggi non abbiamo il cronoprogramma del secondo lotto, ma confermiamo il termine entro il 2029 e il Franchi sarà fruibile dalla stagione calcistica 2029-2030“.

Conclude:

“Per il futuro non avremmo problemi a fare ulteriori varianti per consentire alla Fiorentina di rimanere sempre a giocare al Franchi. Infine, la certezza è che in chiave candidatura per Euro 2032 entro il 31 luglio 2027 devo presentare tutta la progettazione e i relativi finanziamenti per completare tutti i lavori del Franchi. La cifra complessiva dei costi del primo e secondo lotto è di circa 265 milioni“.