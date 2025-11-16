Caos Lazio: lunga serie di infortuni e Lotito decide di far benedire Formello

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per provare a fronteggiare la lunga serie di infortuni, nella giornata di venerdì il presidente della Lazio, Claudio Lotito, avrebbe fatto benedire...

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per provare a fronteggiare la lunga serie di infortuni, nella giornata di venerdì il presidente della Lazio, Claudio Lotito, avrebbe fatto benedire da un sacerdote tutti i campi del centro sportivo biancoceleste. Un gesto particolare, che il patron biancoceleste aveva già valutato dopo il derby perso lo scorso settembre, quando la traversa colpita nel finale da Cataldi aveva alimentato la sensazione di essere in un periodo decisamente sfortunato.