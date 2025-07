Sentite Lotito: “È una follia dover versare 115 milioni per dei parametri che non esistono più”

Intervenuto ai taccuini de Il Messaggero, il patron biancoceleste Claudio Lotito ha risposto alle parole di Gabriele Gravina: “È una follia dover versare 115 milioni per dei parametri che non esistono più, applicando una norma retroattiva invece di quella nuova. La Lazio è una società quotata in borsa. Se si crea un danno legato a un’interpretazione arbitraria della norma, che non è razionale e giustificata, poi bisogna assumersene le responsabilità. Bastava fare un blocco soft. Sino a gennaio, tu puoi vendere e comprare. Invece, si crea un blocco su un indebitamento finto”.