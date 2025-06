Claudio Lotito, presidente della Lazio da 21 anni, si trova a fronteggiare una crisi senza precedenti. Il club ha superato tre parametri economici cruciali – l’indice di liquidità, l’indebitamento e il costo del lavoro allargato – che impediscono operazioni di tesseramento. Fino al 1° settembre, la Lazio potrà solo vendere giocatori, ma non acquistarne, a meno che non riesca a coprire un deficit di circa 90 milioni di euro, come riportato dal Corriere dello Sport.