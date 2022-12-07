Bilanci e rateizzazioni: Barone e Lotito allo scontro ma la Fiorentina resta sulla sua strada

Non è la prima volta che ci sono frizioni tra Fiorentina e Lazio

Non è la prima volta che ci sono frizioni tra Fiorentina e Lazio, perché la politica del calcio impone scelte che possono andare in contrasto, soprattutto quando si parla di scelte per il futuro del movimento che nascono in Lega: Ma stavolta lo scontro nasce dalla ’gestione’ di bilanci e rateizzazioni che da sempre vede la Fiorentina impegnata nel rigore e rispetto, senza scorciatoie. Altre volte non sono stati d’accorso, ma stavolta l’attacco del presidente dei biancocelesti, Claudio Lotito, pare essere frontale.

La miccia l’emendamento al decreto Aiuti quater che sostiene i bilanci delle squadre di calcio e che Lotito, da pochi mesi senatore di Forza Italia, sta difendendo strenuamente. La dirigenza viola, dal suo canto, tiene giustamente la barra dritta e va per la sua strada, convinta che per un calcio diverso sia necessario il rigore, soprattutto nei conti. E sono in tanti a pensarla come lei. Tra questi anche il senatore Matteo Renzi, per questo punzecchiato da Lotito, che lo accusa di avere conflitti di interesse perchè tifoso viola. Accuse rispedite al mittente, considerata l’evidenza: Lotito è presidente della Lazio. Lo scrive La Nazione.

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